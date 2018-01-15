8-разовий олімпійський чемпіон Бьорндален не потрапив на свою сьому Олімпіаду поспіль

15:07, 15 січня 2018
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Норвезькому біатлоністу не знайшлося місця в складі команди на Ігри-2018 в Пхенчхані.

Бьонрдален пропустить Ігри Пхенчхані / tv2.no

8-разовий олімпійський чемпіон і багаторічний лідер світового біатлону норвежець Уле-Ейнар Бьорндален не потрапив до складу національної команди на Ігри-2018 в Пхенчхані, повідомляє норвезький портал TV2.

Біатлоніст впродовж нинішнього сезону показував стабільно низькі результати і, в підсумку, був позбавлений можливості виступати на ОІ.

До складу команди увійшли Ларс Хельге Біркеланд, Ерленд Бьонтегорд, Тар'є Бе, Йоханнес Бе, Хенрік Л Абе Лунн, Еміль Хегле Свенсен.

Бьорндален вперше виступив на ОІ-1994 у норвезькому Ліллехаммері, де показував низькі результати. Але, починаючи з Ігор в Нагано-1998 аж до Сочі-2014 на чотирьох Олімпіадах з п'яти завойовував золоті нагороди. Винятком став виступ у Торіно-2006, де на його рахунку 2 срібла і бронза. На попередніх іграх у російському Сочі на рахунку Бьорндалена два золота - у спринті та змішаній естафеті.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 пройде в Пхенчхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого.

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Теги: #Бьондален пропустить Олімпіаду#Бьорндален Пхенчхан-2018