8-разовий олімпійський чемпіон Бьорндален не потрапив на свою сьому Олімпіаду поспіль

8-разовий олімпійський чемпіон і багаторічний лідер світового біатлону норвежець Уле-Ейнар Бьорндален не потрапив до складу національної команди на Ігри-2018 в Пхенчхані, повідомляє норвезький портал TV2.

Біатлоніст впродовж нинішнього сезону показував стабільно низькі результати і, в підсумку, був позбавлений можливості виступати на ОІ.

До складу команди увійшли Ларс Хельге Біркеланд, Ерленд Бьонтегорд, Тар'є Бе, Йоханнес Бе, Хенрік Л Абе Лунн, Еміль Хегле Свенсен.

Бьорндален вперше виступив на ОІ-1994 у норвезькому Ліллехаммері, де показував низькі результати. Але, починаючи з Ігор в Нагано-1998 аж до Сочі-2014 на чотирьох Олімпіадах з п'яти завойовував золоті нагороди. Винятком став виступ у Торіно-2006, де на його рахунку 2 срібла і бронза. На попередніх іграх у російському Сочі на рахунку Бьорндалена два золота - у спринті та змішаній естафеті.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 пройде в Пхенчхані (Південна Корея) з 9 по 25 лютого.