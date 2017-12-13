Переможець однієї з трьох найпрестижніших велогонок світу провалив тест на допінг

У допінг-пробі британського велогонщика і чемпіона Вуельти-2017 Кріса Фрума був перевищений рівень вмісту сальбутамолу, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

Фрум здав пробу під час виступу саме на Вуельті, а тепер стало відомо, що Міжнародний союз велосипедистів (UCI) чекає пояснень від спортсмена, чому в неї був такий високий рівень сальбутамолу.

При цьому друга проба також дала позитивний результат. Варто відзначити, що сальбутамол не є забороненим препаратом, проте існує допустима норма його вмісту — 1000 нанограм на мілілітр. Цей показник британець в підсумку і перевищив.

Раніше Фрум вже повідомляв, що ця речовина потрапляє в організм через інгалятор, який він використовує, так як з дитинства страждає від астми. Тепер Кріс повинен довести це, щоб уникнути покарання.