Збірна Києва стала кращою на чемпіонаті України з самбо

Збірна Києва перемогла у командному заліку чемпіонату України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо. Друге місце – у команди Харківської області, третє – у колективу з Одещини.

Турнір проходив 9-го і 10 грудня у спорткомплексі столичного педуніверситету і зібрав понад 300 спортсменів з 21 регіону України. Загалом було розіграно 30 комплектів нагород (по 10 – у спортивному самбо у чоловіків і жінок, а також у бойовому розділі). Про це повідомили УНІАН у прес-службі Федерації самбо України.

"Цей чемпіонат – один із головних етапів формування національної збірної на 2018 рік. Тому конкуренція на змаганнях була доволі високою", - відзначив президент Національної федерації самбо України Вадим Рогач.

"Хоча ми і дали відпочити деяким лідерам, які проявили себе на планетарному форумі, що пройшов у листопаді в Сочі, - наприклад, Анастасії Шевченко, володарці золотих медалей як світової, так і континентальної першості. Зате глядачі побачили впевнену перемогу іншої титулованої спортсменки - чинної чемпіонки Європи Анастасії Сапсай у категорії понад 80 кілограмів", - додав Вадим Рогач.

Цікавими були поєдинки у бойовому розділі самбо у вазі до 100 кілограмів. Приміром, бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Ігор Потєря став третім на національному рівні, а переміг у чемпіонаті країни досвідчений Анатолій Волошинов, неодноразовий медаліст світових і континентальних першостей.

Наступного сезону на українських самбістів чекають чемпіонати Європи серед молоді (квітень, Чехія) і дорослих (травень, Греція) та світові форуми серед кадетів і студентів (грудень, Сербія), молоді (жовтень, Грузія) і дорослих (листопад, Румунія).