Болгарин Димитров виграв Підсумковий тенісний турнір ATP

Болгарський тенісист, шоста ракетка світу Григор Димитров став переможцем Підсумкового чемпіонату ATP в Лондоні, обігравши у фіналі бельгійця Давида Гоффена (7-й у рейтингу).

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Поєдинок завершився в трьох партіях. Болгарин переміг - 7:5, 4:6, 6:3, дотиснувши суперника з п'ятого матчболу.

Зустріч тривала дві з половиною години.

Зазначимо, що у фінал не пробилися два головні фаворити турніру. Швейцарець Роджер Федерер поступився у півфіналі Гоффену. А перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль провів на турнірі лише один матч, знявшись потім через травму коліна.