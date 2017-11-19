Болгарин Димитров виграв Підсумковий тенісний турнір ATP
23:44, 19 листопада 2017Інше
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У фіналі він обіграв бельгійця Гоффена.
Григор Димитров / Reuters
Болгарський тенісист, шоста ракетка світу Григор Димитров став переможцем Підсумкового чемпіонату ATP в Лондоні, обігравши у фіналі бельгійця Давида Гоффена (7-й у рейтингу).
Про це повідомляє офіційний сайт ATP.
Поєдинок завершився в трьох партіях. Болгарин переміг - 7:5, 4:6, 6:3, дотиснувши суперника з п'ятого матчболу.
Зустріч тривала дві з половиною години.
Зазначимо, що у фінал не пробилися два головні фаворити турніру. Швейцарець Роджер Федерер поступився у півфіналі Гоффену. А перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль провів на турнірі лише один матч, знявшись потім через травму коліна.
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