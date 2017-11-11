Збірна України здобула одну "бронзу" у другий день чемпіонату світу з самбо

У другий день чемпіонату світу з самбо, який приймає російське місто Сочі, українська збірна додала до свого активу одну медаль.

На "бронзову" сходинку п'єдесталу піднявся українець Максим Риндовський (Київ, "Освіта"). Про це повідомили УНІАН у Федерації самбо України.

На самому початку змагань у бойовому розділі самбо у ваговій категорії до 82 кілограмів киянин програв діючому чемпіону світу Сьо Йон Кон з Кореї, але потім успішно пройшов "втішним" шляхом і здобув третю за рангом медаль.

Нагадаємо, що у п'ятницю збірна України здобула відразу п'ять медалей чемпіонату світу, зокрема, харків'янка Анастасія Шевченко завоювала "золото" у ваговій категорії до 60 кг.

Після двох змагальних днів у української команди вже 6 нагород (одна золота, дві срібні і три бронзові).