33 українські каратисти змагатимуться на молодіжному чемпіонаті світу в іспанському Тенеріфе

З 25 по 29 жовтня в Тенеріфе (Іспанія) пройде юілейний Х чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді. В престижному турнірі, що проходить під егідою Всесвітньої федерації карате (WKF), беруть участь 1710 каратистів з 109 держав світу, повідомляє прес-служба Української федерації карате.

Представницька збірна України налічує 33 спортсмени, які представляють 9 регіонів нашої країни. Збірну було сформовано відповідно до положення Спортивного комітету Української федерації карате (УФК) за підсумками Відкритого фестивалю з карате (Житомир, 26-27.08) та міжнародного турніру Budapest Open 2017 (16-17.09).

Змагання чемпіонату світу пройдуть на арені Sports Hall Santiago Martin, що вміщує 5100 глядацьких місць. В програмі – індивідуальні змагання з ката (комплекс вправ) та куміте (сутички) в трьох вікових категоріях: кадети (14-15 років), юніори (16-17 років) та молодь (U-21).

В категорії «кадети» Україну представлятимуть: Карина Ізьюрова, Олександр Черняєв (ката); Марія Мирошниченко, Вікторія Ващишин, Вероніка Боросан (куміте, дівчата); Олег Мельник, Артем Середа, Максим Марущак, Роберт Широян, Леонід Хомський (куміте, хлопці).

В категорії «юніори» за нагороди змагатимуться: Катерина Пугачова, Нікіта Денисов (ката); Соломія Кміть, Юлія Палашевська, Діана Шостак, Карина Дікіджі (куміте, дівчата); Микола Громик, Валентин Найда, Остап Гунчак, Андрій Буглак, Олексій Тростенюк (куміте, юнаки).

В категорії U-21 виступатимуть: Вікторія Омельченко, Микита Тюх (ката); Анна Чеголя, Ганна Проценко, Єлізавета Сірош, Катерина Бігич, Анастасія Ситнік (куміте, жінки); Віктор Стефанюк, Євген Дишловенко, Віталій Демчишин, Андрій Торошанко, Андрій Байдала.

Головний тренер молодіжної збірної України – Петро Корнійчук.

Українські юні каратисти мають непогані шанси на добрий виступ. На попередньому чемпіонаті світу, що пройшов в Джакарті (Індонезія), через брак коштів українців було обмаль, й ми залишилися без нагород.

Проте на чемпіонаті Європи 2017 року в Софії збірна України посіла 6-е місце в загальному заліку, здобувши 6 медалей – 2 золоті, 1 срібну, 3 бронзові. В складі нашої команди чемпіони Європи різних років Соломія Кміть, Діана Шостак, Віталій Демчишин, Артем Середа, європейські призери Валентин Найда, Андрій Торошанко, віце-чемпіонка світу 2013 р. Єлізавета Сірош.