Федерер завоював титул в Шанхаї, обігравши у фіналі вічного противника Надаля

Друга ракетка світу Роджер Федерер без проблем розібрався з Рафаелем Надалем у фіналі тенісного турніру ATP 1000 в Шанхаї − 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин, за які швейцарець зробив 10 ейсів і реалізував три брейк-поїнта. Іспанець зміг відповісти лише чотирма подачами навиліт і не зміг заробити жодного брейк-поінта.

Читайте такожНайкращі тенісисти світу Надаль і Федерер вперше зіграли у паріЗазначимо, що Федерер вже в четвертий раз в сезоні обіграв Надаля. До цього тенісисти зустрічалися у фіналах Australian Open, Майамі і в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Уеллсі. Іспанець зберігає перевагу в особистих зустрічах 23:15, хоча Рафа не може перемогти Роджера з січня 2014 року.

Для швейцарця перемога в Шанхаї стала другою в кар'єрі після титулу в 2014 році. Всього на рахунку швейцарця 94 титули на турнірах ATP. Шість з них він завоював у цьому році, повідомляє Xsport.

Зазначимо, що Федерер і Надаль обидва можуть записати нинішній сезон собі в актив. Дві легенди поділили між собою перемоги на турнірах Великого Шолома: Федерер тріумфував на Australian Open і Вімблдоні, а Надаль завоював титули на Ролан Гаррос і US Open. Попереду на тенісистів чекає Підсумковий турнір ATP у Лондоні, що відбудеться 12-19 листопада.