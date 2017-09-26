Україна завоювала перше золото "Ігри нескорених"

Збірна України на спортивних змаганнях "Ігри нескорених" в Торонто (Канада) продовжує радувати своїх уболівальників. Перше золото команді приніс у бігу на 1500 метрів Олег Зимніков, йдеться на сторінці збірної в Facebook.

"Перше золото! Олег Зимніков здобув перемогу в бігу. Перед початком Ігор Олег сказав, що він впевнений, що Україна має всі шанси на перемогу на #InvictusGames. Так і є", - йдеться в повідомленні.

Перемогу з командою поділяють всі прості українці. "Наші хлопці - найкращі! Радію усім серцем", "Молодчинка!Слава Україні!", "Ура! Найщиріщі вітання", - пишуть вони в коментарях під постом.

Примітно, це не єдиний радісний момент для української Національної збірної на "Іграх нескорених". Колишній військовослужбовець Збройних Сил України, а нині — лейтенант Національної поліції Сергій Торчинський завоював бронзову нагороду у легкоатлетичній дисципліні штовхання ядра 6 кг, категорія IF4).

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Нагадаємо, "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань у межах АТО. Разом з Україною в цьому році в "Іграх нескорених" також дебютує збірна Румунії. Змагання стартували 24 вересня в Торонто (Канада) і триватимуть до 30 вересня.