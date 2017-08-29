Збірна України завоювала 36 медалей Універсіади і потрапила в 6-ку кращих медального заліку

У Тайбеї завершився передостанній день Універсіади-2017, за підсумками якого на рахунку збірної України 36 нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні медалі завоювали представники української художньої гімнастики. На рахунку Катерини Луценко срібло у вправі з булавами та бронза у вправі з обручем, а в командних змаганнях збірна України завоювала бронзу у вправі з 3 м'ячами і 2 обручами.

У підсумку, на рахунку нашої команди 12 золотих нагород, 11 срібних і 13 бронзових.

Таким чином, українці посіли підсумкове 6-е місце в загальнокомандному медальному заліку. Попереду нашої команди збірні Японії, Південної Кореї, Росії, Тайваню та США.

В останній день змагань будуть розіграні медалі в чоловічому турнірі з водного поло, де збірна України участі брати не буде. На місце команди в 6-ці найсильніших загального заліку результати турніру з водного поло вплинути вже не можуть.

Як повідомляв УНІАН, Універсіада-2017 проходить з 19 по 30 серпня.