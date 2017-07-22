"Людина-павук" Даниїл Болдирєв задовольнився сріблом на Всесвітніх Іграх-2017

Слідом за першим золотом на Всесвітніх Іграх, які проходять у польському Вроцлаві, збірна України здобула і перше срібло.

Його для української команди виборов Даниїл Болдирєв - у скелелазінні на швидкість.

Болдирєв був абсолютним фаворитом змагань, але поступився у фіналі через надзвичайно прикру помилку - фальстарт, повідомляє УНІАН.

Даниїл Болдирєв пройшов кваліфікацію з кращим часом серед усіх спортсменів, показавший результат 5,59 секунди (нагадаємо, змагання проводяться на 16-метровій трасі на стіні, нахиленій під кутом 105 градусів).

Болдирєв впевнено подолав чвертьфінальний та півфінальний бар'єри. Але у фінальному протистоянні з іранцем Реза Аліпуршеназандіфаром у неймовірно мотивованого українця здали нерви.