Федерер впритул наблизився до 8-го титулу на Вімблдоні

Роджер Федерер став другим фіналістом Вімблдонського турніру в чоловічому одиночному розряді. Швейцарець переміг у півфіналі Томаша Бердиха – 7:6 (4), 7:6 (4), 6:4.

Тепер Федерер зіграє у фіналі з хорватом Маріном Чілічем.

Поєдинок з Бердихом розтягнувся на 2 години 18 хвилин. За цей час Федерер зробив 13 ейсів і реалізував 2 брейк-пойнти з 9-ти. Бердих зробив 9 ейсів і в першому сеті виграв єдиний за матч гейм на прийомі. У поєдинку було два тай-брейки, і в обох Федерер взяв верх.

Роджер Федерер пробився у фінал Вімблдону в 11-й раз в кар'єрі. Сім разів він вигравав титул (2003 – 2007, 2009, 2012), але при цьому в двох останніх фіналах (2014 і 2015) швейцарець зазнавав поразки. Обидва рази його кривдником ставав Новак Джокович, який цього разу дійшов лише до чвертьфіналу.

У разі перемоги над Чілічем в неділю Федерер встановить рекорд за кількістю перемог на Вімблдонському турнірі в чоловічому одиночному розряді, обійшовши за кількістю титулів Піта Сампраса і Вільяма Реншоу (зазначимо, що британець виступав більше 100 років тому задовго до Відкритої ери).