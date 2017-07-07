Олеся Повх на 100-метрівці "наздогнала" норматив на чемпіонат світу

У Кропивницькому набирає обертів чемпіонат України з легкої атлетики. Як повідомляє офіційний сайт ФЛАУ, поповнився перелік атлетів, які виконали нормативи ІААФ для участі в чемпіонаті світу-2017 в Лондоні.

У другий день національної першості особливо відзначилася Олеся Повх з Запоріжжя. Вже у півфіналі Олеся подолала стометрівку за 11,26 секунди – це лондонський норматив з точністю до сотої. Згодом у фіналі Повх також була поза конкуренцією з майже таким самим часом – 11,27. Що цікаво, срібну нагороду тут виборола Анна Плотіцина з Київщини (11,63), якій напередодні підкорився норматив на бар’єрній стометрівці.

Була показана у четвер ще низка високих результатів. У стрибках у висоту Оксані Окунєвій не завадили досить складні погодні умови (у Кропивницькому час від часу йшов дощ) показати свій найкращий результат сезону - 1.97. Спроби підкорити особистий рекорд – 2 метри рівно – були гарними, але все ж поки що невдалими. До речі, в цій дисципліні ми вже маємо трьох атлеток, які виконали нормативи на чемпіонат світу. Окрім Окунєвої це дві киянки – Ірина Геращенко, яка тут стала другою (1.92) та Юлія Левченко (1.89).

Як і Окунєва, підтвердили свій лондонський норматив ще дві атлетки. Харків'янка Марина Килипко виграла стрибки з жердиною з результатом 4.60, а Ольга Земляк з Рівного – 400-метрівку (51,61).

Також заслуговують на увагу результати трійки призерів у змаганнях жінок з метання молоту. Тут, як і у висотниць, три атлетки приїхали до Кропивницького, вже маючи нормативи. Ірина Новожилова з Херсонщини стала найкращою (69.10), Альона Шамотіна з Дніпропетровщини програла Новожиловій лише в останній спробі і посіла друге місце (69.00), волинянка Ірина Климець – третя (67.95).

Нагадаємо, саме місце, яке посіли спортсмени на чемпіонаті України, відіграватиме визначальну роль при формуванні національної збірної на чемпіонат світу.

Першість планети з легкої атлетики відбудеться у Лондоні з 5-го по 13 серпня.