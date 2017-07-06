Відмінний день для України на Вімблдоні: українки перемогли у всіх зустрічах

Завершилися всі матчі за участю українських гравців в 4-й ігровий день Вімблдонського турніру. Представники нашої країни показали 100-відсотковий результат, перемігши у всіх зустрічах.

У парному жіночому турнірі сьогодні брали участь п'ять українок. Наш дует Ольга Савчук і Надія Кіченок переміг пару Магда Лінетт (Польща) / Марія Санчес (США). Зустріч складалася з трьох партій та тривала 2 години і 12 хвилин. У вирішальній партії Ольга і Надія поступалися 2:4, але змогли взяти відразу чотири гейми поспіль і оформити путівку в наступний раунд.

Також сьогодні успішно стартували в парній сітці Людмила Кіченок і Леся Цуренко. Вони обіграли хорватсько-китайський тандем - Дарина Юрак (Хорватія) / Ван Цян (Китай) - 7:5, 7:5.

Раніше вдень Катерина Бондаренко стартувала в парному турнірі, граючи разом з Александрою Круніч з Сербії. Дівчата успішно протистояли дуету Кікі Бертенс (Нідерланди) / Йоханна Ларссон (Швеція).

Вімблдон. Парний турнір. Перше коло

Надія Кіченок (УКРАЇНА) / Ольга Савчук (УКРАЇНА) - Магда Лінетт (Польща) / Марія Санчес (США) 6-2, 6-7 (8:10), 6-4

Людмила Кіченок (УКРАЇНА) / Леся Цуренко (УКРАЇНА) - Дарія Юрак (Хорватія) / Ван Цян (Китай) 7-5, 7-5

Катерина Бондаренко (УКРАЇНА) / Александра Круніч (Сербія) - Кікі Бертенс (Нідерланди) / Йоханна Ларссон (Швеція) 6-1, 6-4

Також сьогодні, як вже повідомляв УНІАН, Леся Цуренко вперше в кар'єрі пробилася в 1/16 фіналу одиночного змагання на Вімблдоні. У третьому колі Цуренко зіграє з Магдаленою Рибаріковою зі Словаччини, яка створила сенсацію, вибивши з боротьби 3-ю ракетку світу Кароліну Плішкову.

Цікаво, що Цуренко і Рибарікова разом тренувалися перед стартом Вімблдону. Їх очна дуель відбудеться в суботу.