Українець Стаховський пройшов перше коло Вімблдону і в другому зустрінеться з японцем Нісікорі

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до другого кола найпрестижнішого Вімблдонського турніру.

У першому раунді основної сітки українець взяв гору над французом Жюльєном Беннето, який посідає 81-е місце в світовому рейтингу (Стаховський на 122-му місці). Поєдинок закінчився з рахунком 6:3, 7:6 (10:8), 2:6, 6:2 на користь українця.

Матч тривав 2 години 36 хвилин. За час, проведений на корті, Стаховський 17 разів подав навиліт, допустив 8 подвійних помилок і реалізував 5 брейк-пойнти з 9-ти. Беннето ж записав на свій рахунок 8 ейсів, 6 «подвійних», а також використав 4 брейкових шанси з 10-ти.

Це п'ята очна зустріч спортсменів. В особистих протистояннях веде Стаховський – 4:1.

У другому раунді український тенісист буде грати з японцем Кеї Нісікорі.

Нагадаємо, що сьогодні першою українською спортсменкою на кортах Вімблдону виступила Еліна Світоліна, яка здобула непросту перемогу в стартовому матчі проти австралійки Ешлі Барті.

Сьогодні проводить матч ще один українець Ілля Марченко.