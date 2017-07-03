Світоліна першою серед українських гравців вийшла у друге коло Вімблдону

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна першою з шести представників нашої країни в основній сітці вийшла на корт у рамках першого кола Вімблдонського турніру.

Її суперницею була 21-річна австралійка Ешлі Барті, що посідає 56-у сходинку в рейтингу WTA.

Перша партія виявилася надзвичайно складною для Світоліної. Частково вона винна в цьому сама. Еліна припустилася 6 подвійних помилок (у Барті тільки 3). У австралійки було відразу 11 брейк-пойнтів, з яких вона реалізувала 3.

За рахунку 5:3 на свою користь Барті подавала на сет, але українка у вирішальний момент зібралася і виграла чотири гейми поспіль, зумівши врятувати майже програну партію.

У другому сеті суперниці надійніше грали на своїх подачах. Партія була рівною і закономірно завершилася тай-брейком. Світоліна могла завершувати поєдинок раніше, але на тай-брейку упустила 5 матч-болів. І все ж з шостого удару поставила крапку в грі.

Рахунок поєдинку - 7:5, 7:6 (10:8) на користь Світоліної. Вона вийшла у другий раунд.