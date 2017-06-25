Жіноча збірна України з волейболу виграла всі шість матчів на груповому раунді Євроліги
В останньому матчі українки обіграли француженок з рахунком 3:1.
У Нанті (Франція) завершився груповий етап волейбольної Євроліги, де жіноча збірна України здобула шосту перемогу поспіль, обігравши команду Франції, повідомляє офіційний сайт соревований.
Матч завершився з рахунком 3:1.
Українки впевнено почали гри виграли першу партію за 22 хвилини - 25:13. Надалі наша команда втратила нитки гри і програла другий сет - 18:25, але зуміла зібратися і наступні дві партії виграла з однаковим рахунком 25:14.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України стала Надія Кодола, на рахунку якої 20 очок (11 брейків).
Таким чином, українська команди виграла шість матчів - по два у кожного суперника, в групі, Франції, Чорногорії та Грузії.
Півфінал жіночої волейбольної Євроліги буде складатися з двох матчів і пройде 28 червня і 2 липня.