Спортсменка з Житомирщини виборола І місце на чемпіонаті України зі спортивної ходьби

Спортсменка, Тамара Гаврилюк, яка представляла Житомирську область, виборола І місце серед молоді на чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 20 км.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні чемпіонат проходив 17 червня у Сумах.

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Змагання чемпіонату України стали останнім етапом відбору до складу збірної команди України для участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходитиме у Лондоні з 4 по 13 серпня 2017 року.

"Тамара Гаврилюк (Стасюк), яка представляда Житомирську СДЮСШОР (тренер Андрій Чернов) виборола І місце серед молоді та ІІІ місце серед дорослих на дистанції на 20 км (зі спортивної ходьби ) з результатом 1:37.28,0.",- повідомляють в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, житомирські паралімпійці здобули 5 нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики: 2 золотих, 1 срібну та 2 бронзові медалі