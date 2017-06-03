Збірна України з гандболу розпочинає підготовку до вирішальних матчів відбору Євро-2018
Заключні матчі відбору пройдуть 15 і 18 червня.
3-го червня на базі в Конча-Заспі чоловіча збірна України розпочне підготовчі збори до відбірних ігор на чемпіонат Європи-2018 проти Македонії та Ісландії, повідомляє Федерація гандболу України.
Склад збірної України виглядає наступним чином:
Воротарі: Вадим Бражник («Татран», Словаччина), Ігор Чуприна («Татран», Словаччина), Олександр Попов (ZTR)
Ліві крайні: Євген Жук («Мотор»), Захар Денисов («Мотор»),
Праві крайні: Андрій Акименко (ZTR), Едуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАС)
Ліві півсередні: Станіслав Жуков («Мотор»), В`ячеслав Садовий («Егер», Угорщина), Дмитро Горига (ЗНТУ-ЗАС).
Праві півсередні: Максим Бегаль (Taşova, Туреччина), Євген Буйненко («Мотор»).
Лінійні: Олександр Шевельов («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Іван Бурзак (ZTR).
Розігруючі: Олександр Тільте (ZTR), Геннадій Кучер, Олександр Южбабенко (Taşova, Туреччина).
В рамках підготовки збірна України 8 та 9 червня проведе два контрольних матчі в Мінську проти збірної Білорусі.
За два тури до фінішу всі команди 4-ї відбірної групи мають по дві перемоги і по дві поразки - 4 очки. Збірна України виграла домашні матчі у збірних Ісландії і Чехії. На чемпіонат Європи-2018 вийдуть по дві найкращі команди з кожної відбірної групи, а також одна третя команда - найкраща по турнірним показниками. При визначенні найкращої третьої команди будуть враховуватися тільки матчі, що були зіграні проти першої та другої команд групи.
Українці, наразі, посідають останнє місце в групі через погану різницю забитих-пропущених м`ячів - 99-107 (-8). У Чехії цей показник становить "+10", Македонії - "+3", Ісландії - "-5".
Розклад матчів:
5 тур
14 червня Чехія - Ісландія
15 червня Україна - Македонія (Суми. Початок 19.00, Спортивний манеж, вул. Прокоф’єва, 18)
6 тур
18 червня Ісландія - Україна
18 червня Македонія - Чехія