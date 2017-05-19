Українка Анастасія Шевченко завоювала золото чемпіонату Європи з самбо, здолавши у фіналі росіянку

Сьогодні у столиці Білорусі - Мінську - розпочався чемпіонат Європи з самбо, в якому беруть участь понад 300 спортсменів з 31 країни.

Національна збірна України потужно розпочала турнір і в перший день виборола чотири медалі.

Найвищу нагороду в український доробок принесла харків'янка Анастасія Шевченко, яка посіла перше місце у категорії до 60 кг. У фінальній сутичці Шевченко перемогла росіянку Аліну Пчелінцеву. Рахунок - 3:2 на користь нашої спортсменки, повідомляє офіційний сайт Федерації самбо України. Чемпіонськими виявилися кидки через голову.

Срібну медаль завоював у бойвому розділі самбо Андрій Кучеренко (Київ). У категорії до 57 кг він поступився у фіналі російському бійцю Курбану Магамедову.

Ще дві українки сьогодні вибороли бронзові нагороди. Анастасія Новікова з Харкова посіла третє місце у категорії до 48 кг, а Наталія Смаль з Івано-Франківська увійшла до числа призерів, змагаючись у категорії до 72 кг.

Чемпіонат проходитиме ще два дні. У суботу й неділю будуть розіграні ще 18 комплектів нагород.