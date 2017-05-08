Збірна України завершила чемпіонат Європи зі спортивної боротьби з трьома медалями

У сербському місті Нові-Сад завершився чемпіонат Європи зі спортивної боротьби.

Збірна України в останні два дні змагань не поповнила свою скарбничку новими нагородами.

Серед борців греко-римського стилю ближче всіх до п'єдесталу був закарпатець Юрій Шкрюба, але він, на жаль, у бронзовому фіналі поступився більш фактурному борцю з Німеччини і завершив виступ 5-м. Те саме стосується ще одного представника України харківського борця Димитрія Тимченка. Він також не зумів піднятися вище 5-го місця.

Нагадаємо, що лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк пропустив нинішній чемпіонат Європи.

Таким чином, на першості Європи-2017 наша команда завоювала три медалі - одну срібну та дві бронзові. На п'єдестал піднімалися виключно представниці жіночої боротьби. Срібло нашій збірній принесла Ілона Семків в категорії до 48 кг, бронза на рахунку Юлії Ткач (63 кг) та Алли Черкасової (69 кг).

Відзначимо велику кількість п'ятих місць українців. До подіуму трохи не дотягнули представники греко-римської боротьби Юрій Шкрюба, Димитрій Тимченко, "вільники" Петро Білейчук, Гор Оганесян, а також Анжеліна Лисак у жіночій боротьбі.

У загальному турнірному заліку команда України поділила 12-13 місця з Молдовою.