Новак Джокович розстався з тренерським штабом і заявив, що буде тренуватися один

Друга ракетка світу Новак Джокович припинив співпрацю з тренерським штабом напередодні одного з найкрупніших турнірів сезону Ролан Гаррос.

На своєму офіційному сайті Джокович оголосив про те, що розстається з головним тренером Мар'яном Вайдою, тренером з фітнесу Гебрхардом Філом-Грічем і фізіотерапевтом Мільяном Амановичем.

Джокович і його штаб дійшли обопільної згоди про завершення співпраці після турніру серії "Мастерс" в Монте-Карло. Серб висловив подяку тріо фахівців за виконану роботу:

«Я безмежно вдячний їм за десятиліття дружби, професіоналізму і прихильність моїм кар'єрним цілям. Без їхньої підтримки я б не зміг досягти цих професійних висот. Я знаю, що вони повністю присвятили себе і своє життя тому, щоб допомогти мені здійснити мої мрії, вони завжди були моєю рушійною силою, моїм попутним вітром.

Це було непросте рішення, але всі ми відчували, що нам потрібні зміни. Я дуже вдячний і пишаюся нашими відносинами і нерозривними узами, які ми будували роками взаємної любові, поваги і розуміння. Це моя сім'я, і це ніколи не зміниться», — заявив Джокович.

У минулому році серб виграв Australian Open і Ролан Гаррос, зібрав «кар'єрний Шолом» і до листопада очолював рейтинг ATP. Але потім Джоковича обійшов Енді Маррей, скориставшись ігровими проблемами конкурента.

В кінці 2016-го Новак оголосив про припинення співпраці з тренером Борисом Беккером, чию посаду зайняв Вайда.

У сезоні-2017 Джокович став чемпіоном турніру в Досі, але більше високих результатів не показував. На останньому для себе турнірі в Монте-Карло він зупинився в 1/4 фіналу, програвши Давиду Гоффену.

Також Новак дав зрозуміти, що поки не буде поспішати називати ім'я нового тренера.

«Я пробув у Турі достатньо довго, щоб знати, як управляти повсякденними справами, бо не хочу поспішати з рішенням. Я буду на самоті деякий час, при підтримці своєї сім'ї та керівництва. Коли я знайду потрібну людину, то оголошу про це публічно, але зараз я дякую вам за вашу підтримку і розуміння», — додав серб.