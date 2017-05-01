Сергій Стаховський програв німцю Хаасу у першому колі тенісного турніру в Мюнхені

Українець Сергій Стаховський невдало стартував на турнірі серії ATP у Мюнхені, програвши в першому ж колі.

Суперником українського тенісиста, який у понеділок вперше з серпня минулого року повернувся в світову топ-100, був німецький ветеран 39-річний Томмі Хаас, який, ймовірно, проводить останній сезон в кар'єрі.

Перший сет був повністю за Стаховським. Сергій не мав проблем з досягненням результату і переміг - 6:1, витративши на це всього 25 хвилин.

Хаас реабілітувався у другій партії (6:3).

Вирішальним став третій сет, який проходив на рівних - обидва тенісисти вдало грали на своїх подачах, і все ж Хаас пішов на штурм чужих позицій у сьомому геймі і взяв подачу українця. У підсумку - 1:6, 6:3, 6:4 - перемога Хааса. Український тенісист вибуває з турніру в Мюнхені.