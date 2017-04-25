Сім спортсменів збірної України виступлять на чемпіонаті Європи з бадмінтону

Сьогодні в місті Колдінг (Данія) стартує європейська першість з бадмінтону. Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

У змаганнях заявлено 49 гравців у чоловічій одиночній категорії, 44 – у жіночій одиночній та по 32 пари у кожній з парних категорій.

Найкращі бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах й у міксті.

Українська заявка нараховує 7 спортсменів. Змагання триватимуть до 30 квітня.

Склад збірної України

Жінки: Анета Войтковська, Марія Улітіна, Наталія Войцех, Єлизавета Жарка.

Чоловіки: Геннадій Натаров, Павло Пієтрія, Артем Почтарьов.