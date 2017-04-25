Сім спортсменів збірної України виступлять на чемпіонаті Європи з бадмінтону
17:06, 25 квітня 2017Інше
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Першість континенту з бадмінтону відбудеться у Данії.
fbubadminton.org.ua
Сьогодні в місті Колдінг (Данія) стартує європейська першість з бадмінтону. Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
У змаганнях заявлено 49 гравців у чоловічій одиночній категорії, 44 – у жіночій одиночній та по 32 пари у кожній з парних категорій.
Найкращі бадмінтоністи Старого Світу розіграють 5 комплектів нагород: у чоловічих та жіночих одиночних розрядах, парних розрядах й у міксті.
Українська заявка нараховує 7 спортсменів. Змагання триватимуть до 30 квітня.
Склад збірної України
Жінки: Анета Войтковська, Марія Улітіна, Наталія Войцех, Єлизавета Жарка.
Чоловіки: Геннадій Натаров, Павло Пієтрія, Артем Почтарьов.
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