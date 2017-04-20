Марія Музичук виграла партію 6-го туру ЧЄ з шахів

На чемпіонаті Європи з шахів серед жінок, який проходить в Ризі, відбулися партії 8-го туру, в одній з яких Марія Музичук білими фігурами обіграла Іоланту Завадську з Польщі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У свою чергу, її сестра Анна Музичук і ще одна українка Наталія Жукова зіграли внічию в очній партії. Вони підписали "мирову угоду" вже на 11-му ходу, зберігши свої сили для подальшої боротьби.

Лідирують на чемпіонаті Європи грузинка Нана Дзагнідзе і російська шахістка Олександра Горячкіна, у яких по 6,5 очок. Їх переслідують чотири шахістки, у яких 6 очок - серед них Марія Музичук. У Наталії Жукової, Ганни Музичук та Юлії Осьмак по 5,5 очок.

У 9-му турі відбудеться дуже важлива з точки зору турнірної боротьби партія Марія Музичук - Дзагнідзе.

Чемпіонат Європи з шахів серед жінок триватиме в Ризі до 22 квітня.