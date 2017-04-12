Біатлоністка Підгрушна стала майором Національної гвардії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив погони майора Національної гвардії України заслуженому майстру спорту України, капітану збірної команди України з біатлону Олені Підгрушній, повідомили УНІАН в прес-службі ФСТ "Динамо".

Також він вручив відзнаки Товариства найкращим спортсменкам за підсумками зимового сезону 2016-2017 - Олені Підгрушній та Анастасії Меркушиній, які є срібними призерками чемпіонату світу з біатлону 2017 р.

«Ми пишаємось здобутками наших спортсменів,особливо представників біатлону – виду спорту, який є пріоритетним для Товариства «Динамо», - підкреслив Аваков.

У свою чергу, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вручив Арсену Авакову відзнаку Федерації біатлону України.

«Традиційно щороку ФСТ «Динамо» визначає п’ятірку найкращих спортсменів з зимових олімпійських видів спорту за результатами головних змагань сезону, - зазначив перший заступник Голови ФСТ «Динамо» України Віктор Корж. - Спортсмени-динамівці на чемпіонатах Європи та світу сезону 2016-2017 рр. здобули 17 нагород (майже 25 відсотків від загальної кількості в Україні). Такий результат є дуже важливим напередодні зимових Олімпійських ігор 2018 року».