Біатлоністка Підгрушна стала майором Національної гвардії
Погони вручив особисто Міністр МВС Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив погони майора Національної гвардії України заслуженому майстру спорту України, капітану збірної команди України з біатлону Олені Підгрушній, повідомили УНІАН в прес-службі ФСТ "Динамо".
Також він вручив відзнаки Товариства найкращим спортсменкам за підсумками зимового сезону 2016-2017 - Олені Підгрушній та Анастасії Меркушиній, які є срібними призерками чемпіонату світу з біатлону 2017 р.
«Ми пишаємось здобутками наших спортсменів,особливо представників біатлону – виду спорту, який є пріоритетним для Товариства «Динамо», - підкреслив Аваков.
У свою чергу, президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вручив Арсену Авакову відзнаку Федерації біатлону України.
«Традиційно щороку ФСТ «Динамо» визначає п’ятірку найкращих спортсменів з зимових олімпійських видів спорту за результатами головних змагань сезону, - зазначив перший заступник Голови ФСТ «Динамо» України Віктор Корж. - Спортсмени-динамівці на чемпіонатах Європи та світу сезону 2016-2017 рр. здобули 17 нагород (майже 25 відсотків від загальної кількості в Україні). Такий результат є дуже важливим напередодні зимових Олімпійських ігор 2018 року».