Світоліна здобула 15-ту перемогу поспіль і вийшла в 1/8 фіналу Індіан-Уеллса

В Індіан-Уеллсі (США) відбувся матч 3-го кола тенісного турніру BNP Paribas Open-2017, в якому українка Еліна Світоліна розгромила Дар`ю Гаврилову з Австралії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Суперниці провели на корті 1 годину і 4 хвилини і весь цей час українка мала повну перевагу.

Світоліна здійснила лише одну подвійну помилку (три у суперниці), подала 68 відсотків перших подач (62), виграла 22/38 (58%) розіграшів м'яча на перших подачах (8/23 (35%)), виграла 11/18 (61%) розіграшів м'яча на другій подачі (3/14 (21%)), реалізувала 6/6 (100%) брейк-поінтів, в той час як у суперниця 2/4 (50%).

Всього в матчі було 93 розіграшу м'яча, з яких 59 (63%) виграла Світоліна і 34 (37%) - Гаврилова.

В 1/8 фіналу 10-а ракетка світу Світоліна зіграє з 7-ю у світовому рейтингу Гарбіньє Мугурузой з Іспанії. Матч відбудеться в ніч на середу, 15 березня, за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 6 по 19 березня.