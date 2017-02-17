Тенісист Долгополов вперше за рік зіграє в півфіналі турніру АТР

У Буенос-Айресі (Аргентина) відбувся чвертьфінальний матч тенісного турніру Argentina Open серії ATP World Tour 250, в якому Олександр Долгополов обіграв Геральда Мельцера з Австрії, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Лідер українського чоловічого тенісу здобув третю поспіль перемогу в двох партіях у столиці Аргентини і вперше за рік зіграє в півфіналі турніру АТР (в останній раз Долгополов зіграв у півфіналі на турнірі в Акапулько, де поступився Бернарду Томичу).

У стартовому сеті австрієць першим зробив брейк (в сьомому геймі), але Долгополов тут же зумів повернути подачу. У дванадцятому геймі Мельцер не зміг утримати свою подачу, допустив подвійну помилку на першому сетболі.

У другому сеті Долгополов вийшов у лідери після брейка в четвертому геймі (3-1), але тепер вже Мельцер зумів повернути втрачену подачу і вирівняти рахунок (4-4). Однак у десятому геймі австрієць "під нуль" програє свою подачу і Долгополов оформляє путівку в півфінал.

У протистоянні за вихід у фінал його чекає четвертий сіяний Пабло Каррено-Буста з Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Буенос-Айресі триватиме до 19 лютого.