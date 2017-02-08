Російську Тюмень позбавили ЧС з біатлону 2021 року - ЗМІ

Чемпіонат світу 2021 року з біатлону не пройде в Тюмені, повідомляє німецький журналіст ZDF Нільс Кабен у своєму Twitter.

Подробиці про прийняття такого рішення він не повідомляє.

Разом з тим, рішення може бути прийнято в рамках санкцій проти збірної Росії, чиї спортсмени регулярно і у великій кількості були спіймані на вживанні допінгу.

Читайте такожПонад 170 біатлоністів підписали звернення до IBU з вимогою вжити рішучих заходів із допінг-скандалу за участю РосіїВідомо, що сьогодні, напередодні старту Чемпіонат світу-2017 в австрійському Хохфільцені, проходить Конгрес IBU (Міжнародного союзу біатлоністів), Саме цей орган може приймати подібні рішення.

Тюмень була обрана місцем проведення світової першості 2021 року на конгресі Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), що відбувся в Кишиневі (Молдова) 4 вересня 2016 року.