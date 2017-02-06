Розпочалося голосування за кращого спортсмена й спортсменку 2016-го року

Національний олімпійський комітет України відкрив голосування у рубриці "Народний вибір" за кращого спортсмена й спортсменку 2016-го року, повідомляється на сайті НОК.

В цій номінації переможця обиратимуть уболівальники та прихильники спорту. Тож саме від їхнього голосу буде залежати, хто стане найкращими спортсменом і найкращою спортсменкою 2016 року.

Зробити свій вибір можна на офіційному сайті НОК України та у групах НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: «Вконтакте», «Facebook» та «Google+».

Голосування триватиме з 6 по 15 лютого включно.

Переможець отримає свій приз у рамках церемонії "Герої спортивного року", де "Народний вибір" є однією з номінацій.

Загалом, «Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити найкращих спортсменів, тренерів, команди, фахівців з усіх видів спорту.

Обирає найкращих, шляхом таємного голосування, - Українська Академія спорту, до якої входять легенди спорту, які вже завершили свої активні виступи, але назавжди залишили визначний слід в олімпійській історії.

Претенденти в номінації

«Найкращий спортсмен року»-2016:

*Прізвища подаються в алфавітному порядку

АБРАМЕНКО Олександр – переможець Кубка світу та володар Малого Кришталевого Глобусу з фристайлу (лижна акробатика)

БЕЛЕНЮК Жан – срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг)

БОНДАРЕНКО Богдан – бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту)

ВЕРНЯЄВ Олег – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах)

КУЛІШ Сергій – срібний призер Олімпійських ігор з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10м)

СЕМЕНОВ Серій – бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону (спринт), володар Малого Кришталевого Глобусу (індивідуальні гонки)

ТИМОЩЕНКО Павло – срібний призер Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства;

ЧЕБАН Юрій – чемпіон Олімпійських ігор з веслування на каное (200м)

Претенденти в номінації

«Найкраща спортсменка року»-2016:

*Прізвища подаються в алфавітному порядку

БАСОВА Любов – чемпіонка Європи з велотреку (кейрін), призерка етапів Кубка світу;

ДЕХА Ірина – чемпіонка Європи з важкої атлетики (75кг);

КОСТЕВИЧ Олена – чемпіонка Європи з кульової стрільби, бронзова призерка Фіналу Кубка світу (пневматичний пістолет);

МАРЧЕНКО Вероніка – чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;

ПРИЩЕПА Наталія – чемпіонка Європи з легкої атлетики (біг на 800м);

ПРОКОПЧУК Юлія – чемпіонка Європи зі стрибків у воду (вишка, 10м);

РІЗАТДІНОВА Ганна – бронзова призерка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;

ХАРЛАН Ольга – срібна призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.