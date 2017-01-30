Переможниця Australian Open Серена Вільямс стала першою ракеткою світу

У понеділок були опубліковані нові версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації та чоловічої Асоціації тенісистів-професіоналів, де, зокрема, жіночий рейтинг очолила Серена Вільямс, повідомляє WTA.

Вільямс обігнала Ангелік Кербер з Німеччини, яка на турнірі в Мельбурні вибула з боротьби на ранніх стадіях. Крім того, з 5-го на 3-е місце піднялася Кароліна Плишкова з Чехії, на 4-му місці залишилася Сімона Халеп з Румунії, на 5-е місце з 6-го піднялася Домініка Цибулкова зі Словаччини, з 3-го на 6-е місце опустилася Агнешка Радванська з Польщі, на 7-му місці залишилася Гарбіньє Мугуруза (Іспанія), з 10-го на 8-е місце піднялася Світлана Кузнєцова з Росії, за рахунок чого опустилися на одне місце Кейс Медісон з США і Джоанна Конта з Великобританії.

Читайте такожСерена Вільямс виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісуФіналістка Australian Open-2017 Вінус Вільямс піднялася з 17-го місця на 11-е, а краща українська тенісистка Еліна Світоліна зберегла за собою 13-е місце в рейтингу.

У чоловічому рейтингу АТР британець Енді Маррей і серб Новак Джокович зберегли за собою 1-2 місця. Швейцарець Станіслас Ваврінка обігнав у боротьбі за 3-4 місця Мілоша Раонича з Канади, 5-е місце зберіг за собою Кей Нісікорі з Японії, з 9-го на 6-е місце перемістився іспанець Рафаель Надаль, обмінявся місцями з Гаелем Монфісом з Франції. 7-8 місця зберегли за собою хорват Марін Чіліч і Домінік Тім з Австрії, а 10-ку найсильніших замикає переможець австралійського чемпіонату Роджер Федерер, який піднявся з 17-го місця.

Найсильніший країнський тенісист Олександр Долгополов зберіг в рейтингу 69-е місце, а Ілля Марченко піднявся з 95-ї на 93-ю позицію.