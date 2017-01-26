Федерер став першим фіналістом чоловічого Australian Open

У Мельбурні завершився перший півфінальний матч чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату Австралії, у якому Роджер Федерер обіграв Станісласа Вавринку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав більше трьох годин і завершився перемогою Роджера в п'яти партіях - 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

Читайте такожСестри Вільям розіграють титул чемпіона Australian Open, Світоліна вийшла у півфінал міксту Федерер, який пропустив півроку через травму, отриману на Вімблдонському турнірі влітку 2016-го й знаходиться нижче в рейтингу, впевнено почав матч і виграв дві партії. Втім, у третій партії в його грі намітилася явна криза, яка не пройшла даремно, і в четвертому сеті.

У вирішальній п'ятій партії Федерер спочатку вирівняв гру, а за рахунку 3:2 на свою користь, спочатку виграв подачу суперника, а потім і свою - 5:2. Наприкінці суперники обмінялися виграними геймами і Федерер оформив важку, але заслужену перемогу.

Федерер вперше зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії після 7-річної перерви.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2017 проходить в Мельбурні з 16 по 29 січня.