Цуренко вийшла у півфінал тенісного турніру в Хобарті

В австралійському Хобарті завершився матч 1/4 фіналу тенісного турніру серії WTA, в якому українка Леся Цуренко обіграла в трьох партіях американку Шелбі Роджерс і вийшла в півфінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка виграла з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

Матч тривав 2 години 23 хвилини.

Американка отримала перевагу після першого сету, який виграла за 50 хвилин з рахунком 6:4. У другій партії рівність на корті була до рахунку 4:4, поки Цуренко не зробила брейк на подачі суперниці, а потім виграла і свій гейм.

Читайте такожЦуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в ХобартіПеред початком вирішальній третьої партії Роджерс взяла медичний тайм-аут, але це не дозволило їй повністю повернутися в гру і контролювати її хід. П'ять подвійних помилок в кінцевому результаті, боляче вдарили по амбіціях американки і дозволили нашій спортсменці впевнено виграти сет і матч цілком - 6:3.

- Шелбі забивала віннери і грала агресивно, що і змушувало мене переживати, - зазначила Цуренко під час бліц-інтерв'ю після матчу. - Я подумала, що треба просто розслабитися і робити свою роботу. Далі я стала відчувати, що заграла більш глибоко і це було моїм ключем перемоги. Адже всі м'ячі, які були коротше, вона відразу забивала. Наприкінці мені також вдалося краще подавати. Що стосується майбутнього півфіналу, то я, як і вчора, подивлюся гру суперниць. Як буду відновлюватися? Потрібно зробити масаж, розтяжку, просто відпочити не тільки фізично, але і в психологічному плані.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Хобарті (Австралія) проходить з 8 по 14 січня.