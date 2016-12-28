Коробов слідом за Іванчуком обіграв Карлсена на чемпіонаті світу зі швидких шахів

У Досі (Катар) триває чемпіонат світу зі швидких шахів, де сьогодні, в партії 11-го туру українець Антон Коробов обіграв чемпіона світу у класичних шахах норвежця Магнуса Карлсена, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після цієї партії Карлсен втратив шанси на завоювання титулу чемпіона світу.

Читайте такожІванчук сенсаційно обіграв на чемпіонаті світу зі швидких шахів КарлсенаУ свою чергу, Іванчук сьогодні поступився росіянину Яну Непомнящему.

У турнірній таблиці після 11-ти турів у Непомнящего 8,5 очка, Іванчука та Коробова - по 8, вони ділять 2-3 місця.

Як повідомляв УНІАН, турнір триває 15 турів - три дні по п'ять партій. Інші 12-15 тури пройдуть сьогодні до вечора.