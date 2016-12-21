Пограбована чеська тенісистка Квітова перенесла операцію і не зможе навантажувати руку 3 місяці

Представник 11-го номера світового рейтингу Петри Квітової Кеті Спеллмен розповіла у своєму Twitter, як пройшла операція на руці тенісистки, яка у вівторок отримала ножове поранення.

«Операція тривала 3 години 45 хвилин. Враховуючи тяжкість травми, вона пройшла дуже добре. Лікарям вдалося усунути ушкодження сухожиль у всіх п'яти пальцях, а також ще два нерви. 6-8 тижнів Петра буде ходити в гіпсі і не зможе навантажувати руку три місяці. Сподіваємося, що завтра інформації буде більше».

Як повідомляв УНІАН, напередодні чеська тенісистка Петра Квітова стала жертвою розбійного нападу. Інцидент стався вранці в чеському місті Простейов, коли 26-річна спортсменка перебувала у своїй квартирі. За словами агента тенісистки Карела Тейкала, грабіжник був озброєний ножем і травмував руку Квітової. Життю тенісистки нічого не загрожує. Нагадаємо, Петра Квітова є дворазовою чемпіонкою Вімблдону - одного з найпрестижніших тенісних турнірів у світі. Чешка, яка нині перебуває на 11-му рядку рейтингу WTA, вигравала ці змагання у 2011 і 2014 роках.