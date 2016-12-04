Дві українські біатлоністки можуть перейти до збірної Молдови

Українські біатлоністки Алла Гіленко та Анастасія Ничипоренко можуть перейти в збірну Молдови. Про це в інтерв'ю UA:Перший повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, повідомляє Tribuna.ua.

За його словами, ініціатором такого рішення виступає головний тренер жіночої команди Микола Зоц.

"Хто ще з українок може виступати за інші країни? Це питання Зоца. Він планує відправити Гіленко і Ничипоренко виступати за Молдову.

Яка у мене позиція? Я створюю можливість, щоб була команда, вони можуть рости, як ростуть [Христина] Дмитренко, [Юлія] Журавок та інші. Я ніколи не буду проти спортсмена, але вважаю, що це неправильно. Ми не будемо ламати їм кар'єри, але ще будемо розмовляти з цього приводу", – сказав Бринзак.

Зазначимо, що 24-річна Гіленко виграла у складі збірної України бронзову медаль у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи 2013 року. 21-річна Анастасія Ничипоренко домагалася успіхів лише на юніорському рівні.

Нагадаємо, сьогодні українка Юлія Джима завершила на дев'ятому місці гонку переслідування на етапі Кубка світу в шведському Естерсунді.