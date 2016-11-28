Збірна Аргентини вперше в історії завоювала Кубок Девіса

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

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У вирішальному матчі, що пройшов у Загребі, аргентинець Федеріко Дельбоніс обіграв хорвата Іво Карловича з рахунком 6:3, 6:4, 6:2.

До цього Аргентині вдавалося виходити у фінал Кубка Девіса чотири рази - у 1981-му, 2006-му, 2008-му і 2011-му роках.

Хорватія вигравала Кубкок Девіса один раз - у 2005 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські тенісисти програли Японії в матчі плей-офф Світової групи Кубка Девіса