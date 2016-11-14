Жіноча збірна України з фехтування виграла етап Кубку світу в Китаї

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах стала переможницею етапу Кубку світу, що проходив цього тижня в Сучжою (Китай), повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту України.

До складу збірної України входять Фейбі Бежура, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелеєва та Олена Кривицька. У вирішальному поєдинку вони перемогли збірну Південної Кореї із рахунком 43:33.

Крім того, у індивідуальній першості Фейбі Бежура стала срібною призеркою.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 українська жіноча команда шпажисток (Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва) припинила участь в змаганнях на етапі чвертьфіналу.