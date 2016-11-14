Жіноча збірна України з фехтування виграла етап Кубку світу в Китаї
14:59, 14 листопада 2016Інше
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Українські шпажистки здолали у фіналі змагань суперниць з Південної Кореї.
Українки виграли етап Кубка світу / dsmsu.gov.ua
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах стала переможницею етапу Кубку світу, що проходив цього тижня в Сучжою (Китай), повідомляє прес-служба Мінмолодьспорту України.
До складу збірної України входять Фейбі Бежура, Анфіса Почкалова, Ксенія Пантелеєва та Олена Кривицька. У вирішальному поєдинку вони перемогли збірну Південної Кореї із рахунком 43:33.
Крім того, у індивідуальній першості Фейбі Бежура стала срібною призеркою.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 українська жіноча команда шпажисток (Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва) припинила участь в змаганнях на етапі чвертьфіналу.
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