Український баскетболіст Поддубченко виграв конкурс "слем-данків" на етапі світового туру ФІБА в Абу-Дабі (відео)

Українець Вадим Поддубченко переміг у конкурсі "слем-данків" у програмі світового туру ФІБА 3х3 в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Українець продемонстрував кілька різноманітних данків (кидків згори), чим вразив не лише місцеву публіку, а й суддів.

Наш спортмен здобув перше місце, вигравши в фіналі у американця Дага Андерсона.

Раніше, у серпні, Поддубченко переміг на турнірі в Празі.