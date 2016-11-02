Український баскетболіст Поддубченко виграв конкурс "слем-данків" на етапі світового туру ФІБА в Абу-Дабі (відео)
17:57, 02 листопада 2016Інше
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Українець здобув другу перемогу протягом трьох місяців.
Поддубченко виграв турнір в Абу-Дабі / fbu.ua
Українець Вадим Поддубченко переміг у конкурсі "слем-данків" у програмі світового туру ФІБА 3х3 в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Українець продемонстрував кілька різноманітних данків (кидків згори), чим вразив не лише місцеву публіку, а й суддів.
Наш спортмен здобув перше місце, вигравши в фіналі у американця Дага Андерсона.
Раніше, у серпні, Поддубченко переміг на турнірі в Празі.
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