ФСТ "Динамо" виповнилося 92 роки

31 жовтня виповнилося 92 роки від дня утворення Фізкультурно спортивного товариства «Динамо» України.

На засіданні Центральної Міжвідомчої Комісії у справах товариств і спілок при НКВС, що відбулося 31 жовтня 1924 року, було затверджено Положення про Всеукраїнську Раду Пролетарсько—Спортивних товариств «Динамо». Саме з цієї дати розпочалася історія українського «Динамо».

«Динамо» є одним з провідних спортивних товариств в Україні. На олімпійські Ігри-2016 у Ріо-де-Жанейро товаристо делегувало 102 атлета з 22 территоріальних організацій, що становить 49,51 відсотка загальної кількості спортсменів. На Іграх динамівці здобули сім нагород - 4 срібні й 3 бронзові, що становить 63,6 відсотка від загальної кількості завойованих українськими спортсменами нагород.