Світоліна повторила свій рекорд у тенісному рейтингу WTA

Найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на рекордне для себе 14-е місце в рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.

Читайте такожУкраїнська тенісистка Світоліна отримувала погрози перед півфіналом "Кубка Кремля" з росіянкоюЦе досягнення є для Світоліної повторенням результату, досягнутого в березні 2016 року.

Минулого тижня Світоліна брала участь у московському Кубку Кремля, де дійшла до півфіналу і програла Світлані Кузнєцову з Росії.

Далі українка зіграє на турнірі WTA Elite Trophy в Китаї, який є альтернативою підсумковому турніру для восьми найкращих тенісисток світу.