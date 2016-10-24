Світоліна повторила свій рекорд у тенісному рейтингу WTA
13:23, 24 жовтня 2016Інше
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Українська тенісистка після виступів на турнірі в Москві піднялася на одну сходинку рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
Світоліна піднялася на 14-е місце / Reuters
Найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на рекордне для себе 14-е місце в рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.
Читайте такожУкраїнська тенісистка Світоліна отримувала погрози перед півфіналом "Кубка Кремля" з росіянкоюЦе досягнення є для Світоліної повторенням результату, досягнутого в березні 2016 року.
Минулого тижня Світоліна брала участь у московському Кубку Кремля, де дійшла до півфіналу і програла Світлані Кузнєцову з Росії.
Далі українка зіграє на турнірі WTA Elite Trophy в Китаї, який є альтернативою підсумковому турніру для восьми найкращих тенісисток світу.
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