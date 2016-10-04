Дискваліфікацію російської тенісистки Шарапової скоротили до 15 місяців

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) виніс вердикт у справі Марії Шарапової. Згідно із заявою на сайті CAS, дискваліфікація росіянки була скорочена до 15 місяців, повідомляє "Спорт-Експрес".

Нагадаємо, 8 червня Шарапова була дискваліфікована Міжнародною федерацією тенісу (ITF) на два роки за вживання мельдонію. Дискваліфікація відраховується від 26 січня 2016 року. В цей день після чвертьфінального матчу на турнірі Australian Open проти Серени Вільямс росіянка здала позитивну допінг-пробу.

7 березня вона повідомила, що вживала мельдоній майже 10 років за порадою сімейного лікаря і не знала про його включення до числа заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством (ВАДА) з 1 січня 2016-го.

Тепер спортсменка зможе повернутися на корт 26 квітня 2017 року - рівно через тиждень після її 30-річчя.

Марія Шарапова є п'ятиразовою переможницею турнірів Grand Slam. У 2004-му році вона стала чемпіонкою Вімблдону, в 2006-му - виграла US Open, в 2008-му - Australian Open, в 2014-му - Ролан Гаррос.