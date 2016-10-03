Різатдінова стала найкращою спортсменкою України в вересні
14:29, 03 жовтня 2016Інше
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Наставник української гімнастки Ірина Блохіна названа найкращим тренером місяця.
Reuters
Національний олімпійський комітет (НОК) України визнав гімнастку Ганну Ризатдинову найкращою спортсменкою вересня, повідомляє офіційний сайт організації.
Ірина Блохіна, яка є наставником грації, названа найкращим тренером місяця.
У вересні Різатдінова брала участь в неофіційному чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Токіо. Там українка посіла друге місце в змаганнях за індивідуального багатоборства, а також третє місце в командній першості.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро Різатдінова здобула бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві.
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