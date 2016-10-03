Різатдінова стала найкращою спортсменкою України в вересні

Національний олімпійський комітет (НОК) України визнав гімнастку Ганну Ризатдинову найкращою спортсменкою вересня, повідомляє офіційний сайт організації.

Ірина Блохіна, яка є наставником грації, названа найкращим тренером місяця.

У вересні Різатдінова брала участь в неофіційному чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Токіо. Там українка посіла друге місце в змаганнях за індивідуального багатоборства, а також третє місце в командній першості.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро Різатдінова здобула бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві.