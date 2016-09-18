Збірна України з футзалу обіграла Австралію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу

В Букараманзі (Колумбія) завершився матч 3-го туру группоового етапу чемпіонату світу з футзалу (міні-футболу), в якому збірна України обіграла команду Австралії і вийшла в плей-офф - 1/8 фіналу турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Гра з командою Австралії вийшла досить напруженою. Тим не менш, українці зуміли відкрити рахунок вже на 7-й хвилині після точного удару Сергія Журби. Після чого українці довели перший тайм до переможного кінця.

Основні події в грі розгорнулися після перерви. На 35-й хвилині Дмитро Боднар подвоїв перевагу нашої команди. На 38-й Крісс Зебаллос відновив інтригу, знову скоротивши різницю в рахунку до мінімуму - 2:1. А за 13 секунд до кінця матчу Денис Овсянніков встановив остаточний рахунок.

Таким чином, збірна України здобула дві перемоги при одній поразці на груповому етапі (над Австралією і Мозамбіком, програла - Бразилії), набрала 6 очок і вийшла в плей-офф з 2-го місця в групі.

В 1/8 фіналу українці зустрінуться з переможцем Групи Е - Аргентиною, Казахстаном або Коста-Рікою. На даний момент, лідером групи і найбільш імовірним противником збірної України є аргентинці.

Матч 1/8 фіналу відбудеться в ніч на 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футзалу (міні-футболу) проходить в Колумбії з 10 вересня по 1 жовтня.