Молодіжна збірна України з волейболу стала віце-чемпіоном Європи

У Пловдиві (Болгарія) завершився фінальний матч чемпіонату Європи з волейболу серед молодіжних команд (U-20), в якому збірна України програла команді Польщі і стала срібним призером європейської першості, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Вирішальний матч завершився з рахунком 3:1 на користь збірної Польщі.

Українці на рівних грали з суперником протягом трьох сетів. Програвши першу партію у впертій боротьбі з рахунком 27:29 і другу з рахунком 21:25, наші волейболісти зуміли виграти третій сет (25:21) і відродити інтригу. Але, мабуть українцям просто не вистачило сил на подальшу боротьбу. Четверта партія, а з нею і весь матч, були програні з розгромним рахунком 12:25.

Таким чином, збірна України стала срібним призером молодіжного Євро-2016.