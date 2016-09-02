Україна прийме турнір основного раунду кваліфікації Євро-2018 з футзалу

Україна стане однією з країн-господинь основного раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи з футзалу 2018 року, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Турнір пройде в квітні 2017 року. У ньому візьмуть участь 4 команди.

Учасників турнірів поділять на чотири рівня посіву. Сім переможців попереднього раунду отримають четвертий рівень. А господарі семи міні-турнірів основного раунду вже призначені - Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Польща, Румунія, Туреччина і Україна.

Переможець основного раунду турніру отримає путівку у фінальний турнір. Регламент змагань говорить: "Сім переможців груп приєднаються до Словенії у фінальній стадії. Сім других місць і краще третє місце проведуть 10-13 і 24-27 вересня 2017 року стикові матчі ще за чотири путівки. Всього у фінальній стадії зіграють 12 збірних".

У розіграші ЄВРО-2018 з футзалу виступить рекордна кількість команд - 48, включаючи дебютантів Німеччину і Косово. Жеребкування відбірного циклу пройде 12 жовтня.

Фінальна стадія турніру пройде на "Арені Стожіце" в Любляні з 30 січня по 11 лютого 2018 року. Поки участь гарантовано тільки господині - збірній Словенії.