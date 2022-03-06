Даніела Батрона / фото twitter.com/FX_choreo
Українська гімнастка Даніела Батрона, котра виборола третє місце у вправах на різновисоких брусах на Кубку світу, відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками.
Змагання пройшли в столиці Катару - Досі. 15-річна українка виграла бронзу і зробила дуже правильний вчинок - не стала на один подіум з російськими спортсменками.
Під час нагородження Даніела відмовилась піднятися на п’єдестал з представницями Росії - Вікторією Лістуновою та Марією Мінаєвою, які виступали під нейтральним прапором.
Батрона попросила організаторів, щоб її нагородили окремо.
Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів.