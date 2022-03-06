Даніела Батрона показала свою громадянську позицію.

Українська гімнастка Даніела Батрона, котра виборола третє місце у вправах на різновисоких брусах на Кубку світу, відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками.

Змагання пройшли в столиці Катару - Досі. 15-річна українка виграла бронзу і зробила дуже правильний вчинок - не стала на один подіум з російськими спортсменками.

Під час нагородження Даніела відмовилась піднятися на п’єдестал з представницями Росії - Вікторією Лістуновою та Марією Мінаєвою, які виступали під нейтральним прапором.

Батрона попросила організаторів, щоб її нагородили окремо.

Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів.

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