Українка Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в Нью-Хейвені в одиночному розряді, Бондаренко - в парному

В американському Нью-Хейвені відбулися півфінальні матчі тенісного турніру Connecticut Open (категорія - Premier), в одному з яких українка Еліна Світоліна обіграла Юханну Ларссон з Швеції, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч між українською та шведською тенісисткою завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Таким чином, Бондаренко вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру престижної серії Premier,другої за значимістю після "Великого шолома".

"Задоволена, що змогла закінчити матч у двох сетах, тому що погодні умови були дуже важкими, - зазначила Світоліна після матчу. - Перша партія була ключовою, так що я щаслива, що гра завершилася в мою користь. Намагалася діяти агресивно. Якщо Ларссон давати якісь шанси, то вона відразу ж їх використовує. Тому я хотіла грати активно з першого розіграшу. І все спрацювало, в тому числі і подача. Перед фіналом постараюся знайти час на відпочинок і щоб просто усвідомити, що я дійшла до вирішального матчу".

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Українка боротиметься за титул з Агнешкою Радванською (Польща), яка у півфіналі буквально розгромила Петру Квітову з Чехії - 6:1, 6:1. Радванська двічі перемагала нашу тенісистку: в 2014 році в Маямі і в минулому сезоні в Токіо.

Разом з тим, у півфіналі парного розряду у фінал вийшла Катерина Бондаренко. У дуеті з Чі-Юнь Чуань (Тайвань) вони обіграли Тімеа Бабош (Угорщина) та Ярославу Шведову (Казахстан) 6:3, 5:7, 10:7.

Вирішальні матчі турніру в Нью-Хейвені відбудуться в ніч на неділю за київським часом.