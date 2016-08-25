Путін "знайшов вихід" і вирішив провести в Росії власну Паралімпіаду

"Ми, зрозуміло, будемо вас підтримувати і спеціально організовуємо змагання, де ви зможете показати свою майстерність. Заохочення для переможців і призерів буде таким же, яким воно було б і за підсумками Паралімпійських ігор", — сказав Путін на нагородженні медалістів Олімпіади-2016 в Кремлі, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожУкраїна отримала додаткові ліцензії на Паралімпіаду за рахунок відсторонення Росії

Як повідомляв УНІАН, спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Паралімпійського комітету Росії з приводу участі спортсменів з РФ на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

7 серпня Міжнародний параолімпійський комітет (МПК) усунв збірну Росії з Паралімпіади-2016.