Путін "знайшов вихід" і вирішив провести в Росії власну Паралімпіаду
14:22, 25 серпня 2016Інше
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Росія спеціально організовує змагання для паралімпійців у зв'язку з тим, що збірну Росії не допустили до участі на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, заявив президент РФ Володимир Путін.
REUTERS
"Ми, зрозуміло, будемо вас підтримувати і спеціально організовуємо змагання, де ви зможете показати свою майстерність. Заохочення для переможців і призерів буде таким же, яким воно було б і за підсумками Паралімпійських ігор", — сказав Путін на нагородженні медалістів Олімпіади-2016 в Кремлі, повідомляє РИА Новости.
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Як повідомляв УНІАН, спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Паралімпійського комітету Росії з приводу участі спортсменів з РФ на Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
7 серпня Міжнародний параолімпійський комітет (МПК) усунв збірну Росії з Паралімпіади-2016.
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