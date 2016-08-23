Медведєв зізнався, що спортсмени з РФ напхані допінгом, але винні в цьому "покидьки, які втекли за океан"

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, коментуючи рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) не допустити російських спортсменів на Паралімпіаді-2016, визнав, що російські спортсмени вживали допінг. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, він висловив думку, що у відстороненні Росії від Паралімпійських ігор винні ряд країн, які "знайшли традиційного ворога" та "покидьки, які годують спортсменів допінгом, а потім тікають за океан".

"Низка держав і їх політико-спортивний істеблішмент шукали традиційного ворога і в черговий раз знайшли. Але особливо огидна роль тих покидьків, які спочатку годують своїх спортсменів допінгом, тягають його через кордони, а потім тікають за океан і дають свідчення в суді під присягою. В обмін на програму захисту свідків і майбутні дивіденди", - написав Медведєв.

Ймовірно, прем'єр-міністр РФ мав на увазі Григорія Родченкова, колишнього керівника московської антидопінгової лабораторії, інтерв'ю якого газеті The New York Times дало початок допінговому скандалу за участю російських олімпійців та паралімпійців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні CAS не задовольнив апеляцію Росії на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) усунути команду РФ з Паралімпіади-2016.

Раніше, 7 серпня, МПК дискваліфікував збірну Росії з Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро в повному складі. Таке рішення було прийнято на підставі доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) про заохочення застосування допінгу на державному рівні в Росії.