МОК розпочав розслідування стосовно чиновників Мінспорту РФ

Дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ініціювала розслідування щодо чиновників російського Міністерства спорту. Про це повідомляє Lenta.ru, посилаючись на інформацію журналіста німецького ARD Хайо Зеппельта, яку він розмістив на своїй сторінці в Twitter.

"Комісія МОК, яку очолює Гі Каніве, розпочала розслідування стосовно чиновників російського Міністерства спорту щодо державної підтримки допінгу", — написав він.

Зеппельт також є автором фільмів про допінг в Росії. Його останній фільм "Час ікс для Росії" (Showdown for Russia) був показаний 9 червня цього року. В ньому колишній глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков звинуватив радника міністра спорту Росії з питань антидопінга Наталю Желанову у повному руйнуванні потенціалу РУСАДА (Російського антидопінгового агентства).

18 липня незалежна комісія WADA на чолі з канадським юристом Річардом Маклареном представила доповідь про підсумки розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі.

WADA закликав ФІФА розслідувати діяльність міністра спорту Росії, члена виконкому ФІФА і президента Російського футбольного союзу Віталія Мутка.